Последствия ранних или поздних браков для женщин: после какого возраста бесполезно выходить замуж

С начала XXI века отношение нашего общества к браку претерпело значительные изменения. Социологи отмечают тенденцию к увеличению брачного возраста и более позднему вступлению в брак. Отход от традиционной модели создания семьи, при которой стремление вступить в брак у молодых людей появлялось уже вскоре после совершеннолетия, связывают с более поздним социальным взрослением.

Чем обусловлено социальное взросление людей





Социальное взросление — это самый важный этап в жизни любого человека. Оно не является показателем возраста, ответственности перед законом или физического развития человека, а включает в себя более обширные аспекты:

сформированный взгляд на себя как на личность;

уровень ответственности за свои действия;

способность возлагать на себя определенные роли в обществе.

В древние времена, когда большинство людей трудились на земле, период социального взросления наступал очень рано. Считалось, что как только человек был готов к физическому труду, он мог создавать семью. Все жизненно необходимые знания он получал уже в процессе своего труда и завершения социального взросления.

Похожая ситуация была и до начала XXI века. С приходом в наш социум рыночных отношений она существенно изменилась. Соответственно, перемены произошли и в процессах социального взросления молодых людей.

В чем заключается противоречие между физиологическим и социальным взрослением





Сегодня социологи отмечают не только трансформацию в процессах социального взросления, но и существенное противоречие с физиологическим развитием людей, которое существует в нашем обществе. С одной стороны, среди молодых женщин бытует справедливое мнение, что физиологически оптимальным возрастом для родов надо считать 20-25 лет, когда организм еще сильный, молодой и не накопил большое количество хронических заболеваний.

С другой стороны, при современных условиях жизни, учебы, построении карьеры и становления «на ноги», социальная адаптированность у молодых людей наступает ближе к тридцати годам, а иногда и значительно позднее. В этом и есть существенное противоречие, которое отмечают все социологи.

Какие существуют варианты выхода из ситуации





Как ни печально, социологи не видят оптимального выхода из сложившейся ситуации. Они отмечают, что у современных женщин есть всего два варианта.

Первый: чтобы построить карьеру и достичь необходимого уровня жизни, женщина вынуждена оттягивать время замужества и рождения детей до момента социальной зрелости.

Второй: женщина живет согласно природным опциям, рано выходит замуж, рожает детей, но при этом осознанно снижает свою социальную роль в обществе.

Во втором случае она не может создать экономически крепкую семью со своим ровесником, и вынуждена выбирать себе мужчину, значительно старше себя по возрасту.

В чем риски обоих вариантов замужества





Оба варианта, которыми располагают современные женщины, не идеальны, они имеют свои плюсы и минусы.

В первом случае, если женщина затягивает сроки замужества, она рискует столкнуться с проблемами со здоровьем, когда сможет позволить себе иметь ребенка. Кроме того, с возрастом она будет предъявлять все более высокие требования к своему избраннику, что может с каждым годом все дальше отодвигать сроки замужества. В конечном итоге может наступить момент, когда женщина уже не захочет менять привычный образ жизни.

Во втором случае, лишив себя карьерного роста и экономической независимости, женщина вместе с детьми может оказаться в затруднительной ситуации, если совместная жизнь с ее первым избранником не сложится. К тому же эта социальная несостоятельность будет всю жизнь тяготить ее. В этом случае можно обратиться к психологу, ведь они в один голос утверждают, что выходить замуж и менять свой образ жизни никогда не поздно, главное, встретить для этого подходящего человека.

И, несмотря на то, что возраст вступления в брак с каждым годом имеет тенденцию к увеличению, решение о замужестве всегда должна принимать только женщина. Это исключительно ее выбор.