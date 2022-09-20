Президент Ирана усомнился в реальности Холокоста
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Президент Ирана усомнился в реальности Холокоста

Президент Ирана усомнился в реальности ХолокостаCBC News: президент Ирана Эбрахим Раиси усомнился в реальности и масштабах Холокоста

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время своего первого интервью западным СМИ усомнился в реальности и масштабах Холокоста, во время которого были убиты 6 миллионов евреев. Его цитаты приводит CBC News.

«Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, [израильская сторона] должна позволить его изучать и исследовать», — заявил Раиси. Также в ходе интервью Раиси усомнился в легитимности существования государства Израиль, который изгнал народ Палестины со своей родины, а также обвинил США «в поддержке фальшивого еврейского режима» на этой территории.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан уже отреагировал на заявления иранского президента, назвав их шокирующими, и призвал генсека ООН Антониу Гутерриша отменить публичное выступление Раиси в рамках сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы «лишить этого отрицателя Холокоста мировой сцены для распространения антисемитизма и ненависти».

Ранее Раиси заявил, что США способствуют сближению стран благодаря экономическим ограничениям, которые вводят против них. «Несколько стран находятся под санкциями [США]. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — рассказал иранский лидер.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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