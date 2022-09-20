Путин призвал изучать поставляемую Западом на Украину военную технику

Вадим Карасев

Президент России Путин призвал изучать военную технику Запада, используемую на Украине

Россия должна изучать военную технику Запада, которая используется на Украине. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает ТАСС.

По мнению главы государства, российская боевая техника эффективно противостоит образцам вооружений, поставляемых Западом на Украину.