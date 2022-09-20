Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса

Путин выразил соболезнования в связи со смертью ПускепалисаПутин выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП актера Сергея Пускепалиса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Сергея Пускепалиса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства назвал артиста честным и преданным высоким нравственным идеалам человеком, а также бесконечно талантливым и увлеченным режиссером.

«Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце, — помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — говорится в заявлении президента.

О смерти 56-летнего Пускепалиса стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал актер, врезался в грузовую машину. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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