Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже
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Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже

Рената Литвинова показала себя в натуральном виде за завтраком в Париже
55-летняя актриса Рената Литвинова показала, что и без макияжа выглядит привлекательно. Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже больше полугода живет в Париже, в столице Франции у звезды есть собственная недвижимость. Рената Литвинова ничего не рассказывает о своей жизни в Париже, лишь периодически актриса дает понять, что у нее все хорошо, красиво и вкусно. В телеграм-канале Рената Литвинова изредка размещает свои снимки, сделанные в красивых интерьерах. Так Рената Литвинова запечатлелась за столиком с чашкой кофе в руке. Для выхода на завтрак 55-летняя актриса не стала утруждать себя нанесением макияжа. Глядя на снимок, кажется, что у Ренаты Литвиновой нет ресниц и бровей — настолько они светлые.
«Утро. Когда увидел вдалеке вражеский элемент», — загадочно подписала кадр Рената Литвинова. «Ничего нового, снова самая красивая Рената, которая может покорить сердце любого человека даже без макияжа», «Рената, выглядите прекрасно», «И снова обворожительный лисий взгляд», «Такая искренняя фотография🫶🏻🫶🏻», «Как Вам идет быть без макияжа😊», - откликнулись подписчики актрисы.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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