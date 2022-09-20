Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
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Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»

Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»

До встречи с нынешним бойфрендом Рита Дакота сталкивалась с изменами и рукоприкладством. Певица терпела агрессию в свой адрес, думая — это из-за нее проблемы в отношениях. Лишь с возрастом артистка поняла, что подобное поведение со стороны мужчин неприемлемо.


Риту Дакоту воспитывала мама, отец ею не интересовался. В 2018 году исполнительница впервые за много лет встретилась с папой и вскоре помогла ему избавиться от алкогольной зависимости. Родитель певицы сильно пил, и из-за этого у нее развились комплексы.

Именно поэтому звезда терпела выходки партнеров. Рита думала, что во всем виновата она. «К сожалению, в моей жизни были отношения, в которых ко мне разнообразно хреново относились. Парни говорили матом, поднимали руку, один двинул пощечину, а я не ушла от него. Думала, что со мной что-то не так, может, я себя неправильно повела. Мне изменяли, унижали, обесценивали. И это нормально, это следствие. То есть это норма будущего любой девочки, у которой было детство, как у меня», — порассуждала Дакота в YouTube-шоу «вМесте», подчеркнув, что не поддерживает насилие и рукоприкладство.

По мнению исполнительницы, из-за пьющего отца она долго не могла повстречать порядочного мужчину. Рита просто не разбиралась в людях. «Единицы девочек, у которых папы употребляли наркотики, алкоголь, выросли и выбрали достойного мужчину, который относился бы к нимподобающе. Как правило стоит хороший парень, а девушка говорит: «Отойди в стороночку, ты загораживаешь вон того мудака». Это незакрытый гештальт. Ты будешь делать все, чтобы такой мужчина тебя полюбил», — поделилась мыслями 32-летняя артистка.

К слову, с отцом дочери, Владом Соколовским, Дакота развелась из-за его многочисленных измен. Артистка не раз говорила, что певец доставил ей много боли и страданий.

«Мие было девять месяцев, когда я узнала, что муж мне изменял с множеством девушек с самого старта отношений, и все, кроме меня, были в курсе и угорали за спиной над нашей «идеальной семьей», — откровенничала знаменитость.

При этом Рита смогла сохранить с экс-мужем дружеские отношения. Более того, нынешний избранник исполнительницы Федор Белогай прекрасно ладит с бывшим солистом группы «БиС».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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