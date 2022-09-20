Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование Instagram
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Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование Instagram

Российская блогерша пожаловалась на преследование за использование InstagramБлогерша Логинова получила предостережение от прокуратуры за использование Instagram

Блогерша Вероника Логинова пожаловалась на то, что получила от прокуратуры «предостережение о недопустимости нарушения закона» за использование Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Копию документа она предоставила в службу юридической поддержки «Роскомсвободы», сообщается в Telegram-канале организации.

По данным «Роскомсвободы», полиция и прокуратура сочли, что Логинова в своем блоге совершила действия «по привлечению пользователей в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram». Кроме того, по мнению правоохранительных органов, блогерша публиковала там материалы, которые «могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц».

В «Роскомсвободе» заявили, что ситуация Логиновой стала первым случаем преследования гражданина России за использование Instagram.

Ранее в сентябре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что обсуждать возможную разблокировку Instagram в России пока преждевременно. Его комментарий прозвучал после того, как лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил в Госдуме с предложением восстановить доступ к Instagram. Он счел, что вопрос о разблокировке соцсети стоит рассмотреть, поскольку она начала «себя хорошо вести».

21 марта суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России. За несколько дней до этого доступ к Instagram был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало изменение политики модерации в соцсетях: в середине марта Meta временно разрешила не блокировать в ряде стран призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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