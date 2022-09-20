Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года: что можно делать и что нельзя
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Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года: что можно делать и что нельзя

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года: что можно делать и что нельзя

21 сентября отмечается один из крупнейших и самых важных православных праздников в году — Рождество Богородицы. В этой статье собраны советы церковнослужителей о том, что стоит делать в этот день, а от чего лучше отказаться.


Рождество Богородицы — это первый двунадесятый праздник, который связан с библейскими событиями Нового Завета. Мария, согласно библии, родилась в городе Назарет. Ее родителями были Иоаким и Анна — добрые и праведные люди. Они не могли иметь детей, но однажды им явился ангел и сказал, что Господь может даровать им дочь, но им придется отдать ее ему на служение в храм. Именно так они и сделали, а позднее и сама Мария узнала, что ей наречена непростая судьба стать матерью Мессии.

Что может делать 21 сентября

Богородица — покровительница всех женщин. Именно поэтому 21 числа всем женщинам стоит молиться Господу и просить у него здоровья, счастья и семейного благополучия. Полезно читать молитвы Святой Богородице. Считается, что все молитвы в этот день могут быть услышаны, особенно если они направлены на помощь близким. Также в своих молитвах стоит поблагодарить Богородицу за урожай в этом году — не важно, насколько он был хорошим или плохим. Подобная традиция существовала всегда в древние времена.

В этот день можно смело накрывать на стол, звать гостей и радовать их вкусными блюдами. Дело в том, что в день этого большого праздника не бывает постов. Обязательно соберитесь всей семьей в среду на этой неделе, чтобы просто пообщаться и порадоваться вместе жизни, обсудить какие-то важные планы.

Что нельзя делать в Рождество Богородицы


Согласно не церковным, а народным традициям, лучше не выбрасывать с праздничного стола остатки еды. Лучше отдать их домашнему животному, либо угостить соседей, отдать нуждающимся.

Ни в коем случае 21 сентября нельзя будет убираться дома, работать в огороде или в поле, заниматься делами, которые легко можно отложить на потом.

Это большой и позитивный праздник, но это не значит, что за столом можно злоупотреблять горячительными напитками. Желательно отказаться от них полностью, либо выпить немного столового вина.

Воздержитесь в этот день от ссор и сквернословия. Также постарайтесь не распространять слухи, быть спокойнее и добродушнее ко всем, кто вас окружает. Не желайте никому зла в этот важный праздник.

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По материалам: dailyhoro.ru

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