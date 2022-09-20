С чем связано мнение, что нельзя поминать умерших через год после смерти

Душа человека отлетает, когда его сердце и другие системы организма останавливаются. В православии считается, что она продолжает свое существование в других мирах, но также может навещать свой дом и своих близких. Чтобы облегчить участь души в загробном царстве, принято поминать умерших дома и заказывать панихиду в церкви. Некоторые верующие переживают о том, что традиционно поминать за большим столом усопших в годовщину нельзя. Разберемся, так ли это на самом деле.

Когда устраивают поминальный обед

По православному канону, поминальный обед по умершему родственники устраивают в сам день похорон, а также на 9 и 40 дни после смерти. Это сакральные даты, ведь душа должна пройти очередной этап явления перед Богом, очиститься и предстать перед Его судом. Также традиционно родные собираются за столом спустя год после печального события и далее ежегодно, но более узким кругом.





Церковь все же не настаивает на том, чтобы обед устраивался именно в эти даты, отсчитываемые от дня смерти. Такие мероприятия носят все же мирской характер и призваны сплотить родных и близких памятью о том человеке, которого уже нет среди нас.

Что происходит с душой после смерти

Церковь объясняет, что происходит с душой умершего после того, как она уходит из тела:

на 3 день душа может свободно летать над землей в сопровождении ангелов, бывать в местах, которые были дороги ей, навещать родных. Иногда на третьи сутки у них может появиться ощущение, что они наконец смирились с утратой — это помощь, которую оказывает душа родственника, его утешение;

спустя 9 дней после того, как душе показали рай, она спускается в подземное царство, где проходит 20 мытарств, и понимает, как сильно страдают грешники;

на 40 день душа вновь встречается со Всевышним, чтобы выслушать окончательное решение, куда она отправится. Говорят, что молитвы родных могут умилостивить Господа даровать душе райское блаженство;

через год после смерти душа уже навсегда покидает землю и больше сюда не возвращается. Именно поэтому принято чтить память умершего в этот день.

Почему говорят, что нельзя поминать умерших через год после смерти





Практически во всех семьях принято поминать своих усопших родных через год после их смерти. В этой традиции нет ничего плохого, напротив, это правильно. Мнение, что этого делать нельзя, связано вот с чем.

Некоторые люди считают, что на годовщину достаточно собраться за столом и вспомнить добрым словом и молитвой усопшего. Однако это никак не заменит панихиду, которую нужно заказывать в церкви. То есть произошла логическая ошибка: не поминать нельзя, а заменять одно действо другим можно. Через год после смерти родные должны помянуть усопшего в церкви, заказать панихиду, посетить могилку, навести там порядок, а после уже собраться за столом (по желанию).

Можно ли поминать усопших раньше





Заказывать панихиду по умершему в церкви заранее нельзя, потому что мы таким образом беспокоим душу заранее, а не тогда, когда она к этому готова. А вот поминальный обед устроить можно тогда, когда все родные смогут собраться вместе.

Кстати, в годовщину смерти обязательно нужно делать добрые дела, раздать соседям поминальные угощения, чтобы они тоже помолились за душу усопшего.