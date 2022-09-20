"С этим у нее проблем нет": певица Наргиз согласилась выступить перед россиянами

Вадим Карасев

51-летняя певица Наргиз Закирова в феврале осудила спецоперацию и покинула Россию. Артистка позволяла себе громкие высказывания в адрес страны и ее жителей, хотя сама стала известна только благодаря российскому телеканалу и шоу "Голос".

В мае она хотела попасть в Москву, где у нее в собственности находится элитная квартира, но в аэропорту Домодедово Наргиз задержали. Ее депортировали в родной Узбекистан и включили в черный список артистов, которым на ближайшие 50 лет запрещен въезд в Россию.

Сейчас Закирова выступает в небольших дешевых ресторанах, но говорит, что наконец-то попала в "цивилизованный мир", где ей "разрешены соцсети". Страну, за счет которой она стала популярна, певица цивилизованной, по всей видимости, не считает.

Впрочем, это не помешало бы Наргиз снова начать выступать перед русскими. Корреспонденты газеты "Известия" связались с ее директором и предложили выступить. Он согласился, но с условием, что цена начинается от 50 тысяч долларов или трех миллионов рублей. Насчет русскоязычной аудитории он ответил без малейших сомнений: "С этим у нее особых проблем нет".

Наргиз может лишиться имущества в России

Закирова после скандалов со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым и критики России все равно продолжает исполнять его песни, хотя юридически ей это запрещено. "Экспресс газета" связалась со звездным адвокатом Андреем Алешкиным, чтобы прояснить ситуацию. По словам эксперта, Фадеев имеет право получить с нее крупную компенсацию.

С учетом популярности хитов и заработков артистов на частных вечеринках речь может идти о крупной сумме: по моим оценкам, от пяти до 10 миллионов рублей. Если артистка уехала из страны, это не значит, что на нее нельзя подать в суд.

Правозащитник отметил, что после судебного решения у нее можно будет арестовать недвижимость, которую она успела купить в России. По его словам, это самое эффективное решение, так как в других странах решения российских судов могут не действовать и привлечь ее не удастся.