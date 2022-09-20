Сергей Глушко рисует по циферкам, заподозрили некоторые поклонники

Стриптизер Сергей Глушко проявил неожиданный талант. Муж певицы Наташи Королевой теперь посвящает все больше времени не танцам в стриптиз-клубах, а живописи. Еще в прошлом году Сергей Глушко рассказал подписчикам, что неплохо рисует, и принялся делать портреты всех родных, друзей и близких. Он написал картину теще, вручил презент Филиппу Киркорову, не раз изображал на холсте жену. Теперь у него накопилось достаточно работ, чтобы собрать из них персональную выставку. Артистка с гордостью объявила в соцсети, что у ее супруга открылась первая экспозиция. Правда, пока в столице места полотнам Глушко не нашлось – их выставили в галерее Паршина в Ставрополе. На торжественном открытии выставки присутствовали Глушко вместе с женой, журналисты и художники, решившие поддержать начинающего коллегу в его деле.Но Тарзан не только слушал дифирамбы в свой адрес – не обошлось и без каверзных вопросов, которыми его буквально приперли к стенке. У Сергея поинтересовались, в какой технике он работает над портретами и не комбинирует ли он живопись и цифровую печать, потому что его картины выглядят слишком уж детализированными. «Часто задаваемый вопрос: «А может вы рисуете по циферкам или через проектор?». Я не знаю таких технологий. Моя технология проста: ты берешь холст, он пустой, девственно белый, подходишь к нему, ты с ним знакомишься, ты еще не знаешь, что на нем родится», — объяснил муж Королевой. К слову, новую для себя область осваивает не только Глушко, но и его супруга. Недавно певица запустила марафон по похудению, в котором делилась секретами питания и оздоровления. Однако многие заподозрили, что артистка применяет фильтры и фотошоп, чтобы казаться в кадре стройнее, тогда как на самом деле вес совсем не сбросила.