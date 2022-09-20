Сергей Глушко рисует по циферкам, заподозрили некоторые поклонники
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Сергей Глушко рисует по циферкам, заподозрили некоторые поклонники

Сергей Глушко рисует по циферкам, заподозрили некоторые поклонники
Стриптизер Сергей Глушко проявил неожиданный талант. Муж певицы Наташи Королевой теперь посвящает все больше времени не танцам в стриптиз-клубах, а живописи. Еще в прошлом году Сергей Глушко рассказал подписчикам, что неплохо рисует, и принялся делать портреты всех родных, друзей и близких. Он написал картину теще, вручил презент Филиппу Киркорову, не раз изображал на холсте жену. Теперь у него накопилось достаточно работ, чтобы собрать из них персональную выставку. Артистка с гордостью объявила в соцсети, что у ее супруга открылась первая экспозиция. Правда, пока в столице места полотнам Глушко не нашлось – их выставили в галерее Паршина в Ставрополе. На торжественном открытии выставки присутствовали Глушко вместе с женой, журналисты и художники, решившие поддержать начинающего коллегу в его деле.
Но Тарзан не только слушал дифирамбы в свой адрес – не обошлось и без каверзных вопросов, которыми его буквально приперли к стенке. У Сергея поинтересовались, в какой технике он работает над портретами и не комбинирует ли он живопись и цифровую печать, потому что его картины выглядят слишком уж детализированными. «Часто задаваемый вопрос: «А может вы рисуете по циферкам или через проектор?». Я не знаю таких технологий. Моя технология проста: ты берешь холст, он пустой, девственно белый, подходишь к нему, ты с ним знакомишься, ты еще не знаешь, что на нем родится», — объяснил муж Королевой. К слову, новую для себя область осваивает не только Глушко, но и его супруга. Недавно певица запустила марафон по похудению, в котором делилась секретами питания и оздоровления. Однако многие заподозрили, что артистка применяет фильтры и фотошоп, чтобы казаться в кадре стройнее, тогда как на самом деле вес совсем не сбросила.   
# Шоу-бизнес Глушко Сергей, Тарзан
По материалам: z-aya

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