СК РФ будет расследовать обстрел Куйбышевского района Донецка

Вадим Карасев

Следственный комитет РФ будет расследовать обстрел Куйбышевского района Донецка, при котором погибли 13 человек, сообщает ТАСС.

Специалисты ведомства займутся установлением обстоятельства произошедшего. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Кроме того, российские следователи зафиксируют новые преступления украинских силовиков в Мелитополе и населенном пункте Минеральное в ДНР, в результате которых ранения получили три человека. СК РФ также расследует артиллерийские обстрелы Донецкой исправительной колонии, где был ранен один из осужденных.