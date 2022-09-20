США назвали лучший способ избежать санкций из-за системы «Мир»

Вадим Карасев

США заявили, что отказ от системы «Мир» станет для банков лучшим способом избежать санкций

Отказ от платежной системы «Мир» станет для банков лучшим способом избежать санкций со стороны США. Такой способ назвал представитель американской адмиинистрации, передает Reuters.

При этом США ожидают, что все большее число банков будет отказываться от российской платежной системы.

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

Is Bankasi был одним из первых турецких банков, начавших прием карт «Мир» в 2018 году. Весной и летом 2022-го, после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard, число турецких кредитных организаций, работающих с российской платежной системой, выросло до шести.