Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка Германии
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Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка Германии

Стала известна цена предотвращения коллапса энергетического рынка ГерманииReuters: Германия национализирует Uniper как минимум за 29 миллиардов евро

Германия находится на финальной стадии переговоров по национализации энергетической компании Uniper, сообщает Reuters. Переход в собственность государства может стоить республике несколько десятков миллиардов евро.

Правительство ФРГ планирует купить долю главного акционера Uniper, финской компании Fortum, в размере 78 процентов и дополнительно вложить в Uniper 8 миллиардов евро. Национализацию компании оценивают как минимум в 29 миллиардов евро (аналогичная сумма в долларах). Окончательное соглашение пока не заключено, однако, по информации агентства, о решении властей станет известно 21 сентября.

Компания перейдет в собственность государства в рамках действий по предотвращению коллапса энергетического рынка страны, сообщал ранее Bloomberg. Агентство отметило, что документы пока не подписаны из-за «особенной напряженности» переговоров: основным владельцем Fortum является правительство Финляндии, которое сейчас вынуждено бороться с сильнейшим давлением оппозиции.

На фоне новостей о национализации акции Uniper подскочили на три процента. В то же время акции финской компании Fortum прибавили в стоимости 9,5 процента.

Uniper оказалась в трудной финансовой ситуации и потеряла в первом полугодии 2022-го около 12,3 миллиарда евро. Руководство компании обвиняет в многомиллиардных потерях резкое сокращение прокачки газа из России. В компании отмечают, что из-за этого, а также из-за роста цен на газ в Европе, ежедневно теряют более 100 миллионов евро. В связи с этим Uniper захотела подать на «Газпром» в суд.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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