Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Вадим Карасев

Дальнобойщик Августовский находится в тяжелом состоянии после аварии с Пускепалисом

Дальнобойщик Георгий Августовский, который попал в ДТП с российским актером и режиссером Сергеем Пускепалисом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «MK.RU».

Как стало известно изданию, вины Августовского в аварии нет. По предварительной информации, фура ехала в пределах своей полосы.

«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. (…) Со стороны Москвы — большая пробка», — рассказал Yarnews.net очевидец.

В результате аварии в Ярославской области погиб заслуженный артист России Сергей Пускепалис, ему было 56 лет. Также умерли пассажир и водитель автомобиля Ford Transit.