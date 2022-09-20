Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщикаДальнобойщик Августовский находится в тяжелом состоянии после аварии с Пускепалисом

Дальнобойщик Георгий Августовский, который попал в ДТП с российским актером и режиссером Сергеем Пускепалисом, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «MK.RU».

Как стало известно изданию, вины Августовского в аварии нет. По предварительной информации, фура ехала в пределах своей полосы.

«Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. (…) Со стороны Москвы — большая пробка», — рассказал Yarnews.net очевидец.

В результате аварии в Ярославской области погиб заслуженный артист России Сергей Пускепалис, ему было 56 лет. Также умерли пассажир и водитель автомобиля Ford Transit.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Полиция сообщила о краже картины из Третьяковской галереи
Полиция сообщила о краже картины из Третьяковской галереи
Губернатор Ярославской области высказался о смерти Пускепалиса
Губернатор Ярославской области высказался о смерти Пускепалиса
Игру SINE MORA от Nordic Games сейчас можно забрать бесплатно для Xbox
Игру SINE MORA от Nordic Games сейчас можно забрать бесплатно для Xbox
Президент Ирана усомнился в реальности Холокоста
Президент Ирана усомнился в реальности Холокоста
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика
Стало известно о состоянии попавшего в ДТП с Пускепалисом
Путин призвал изучать поставляемую Западом на Украину военную технику
Путин призвал изучать поставляемую Западом на Украину военную технику
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Подборка из серии "И тут я задумался" (14 фото)
Подборка из серии "И тут я задумался" (14 фото)
Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
Муж Нюши высказался об изменах
Муж Нюши высказался об изменах
Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Европа столкнулась с дефицитом удобрений

Топ на сегодня

Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox и в Game Pass
Grounded ушла «на золото», игра выходит на следующей неделе — на Xbox

Еще по теме

После ДТП с микроавтобусом под Саратовом полиция задержала водителя фуры
За рулем автомобиля, попавшего под БТР в Крыму, сидела автоледи
В автобусной аварии в Ярославской области пострадали 13 детей
В Мариуполе полицейский спровоцировал смертельное ДТП (ФОТО)