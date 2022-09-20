Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США

Вадим Карасев

Vanity Fair: актер Эзра Миллер хочет возглавить революцию коренных народов Америки

Американский актер и звезда «Флэша» Эзра Миллер и 18-летняя экологическая активистка Токата Айрон Айз хотят «возглавить революцию коренных народов Америки». Об этом сообщила мать девушки, ее слова приводит Vanity Fair.

Женщина рассказала, что актер запугивал ее дочь и угрожал ей, когда та была подростком, тем самым пытаясь удержать ее под своим влиянием. Она утверждает, что Миллер использовал для этого наркотические вещества.

Мать активистки добавила, что именно Миллер повлиял на решение ее дочери признать себя небинарным трансгендером. Она пожаловалась на то, что ее семью стали считать трансфобами после того, как они выдвинули обвинения против актера.

По данным издания, актер считает себя мессией, которому предначертано жениться экологической активистке. Отмечается, что подобное Миллеру внушил 55-летний знахарь Джаспер Янг Беар, которого он нанял в качестве духовного наставника после развода родителей.

«Эзра — Иисус, а Токата — апокалиптическая богиня-паучиха коренных американцев. Их союз должен привести к апокалипсису. Вот настоящая причина, по которой все против, чтобы они были вместе», — рассказал собеседник Vanity Fair.

Ранее стало известно, что Эзра Миллер называл себя Иисусом и дьяволом, а также удерживал женщин на своей ферме. Один из источников поведал, что проблемы с ментальным здоровьем у артиста начались в 2019 году, когда его родители развелись. Другой человек из окружения актера рассказал о том, что Миллер стремился завербовать людей в свою «секту».