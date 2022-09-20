Старое фото невесты внесло разлад в жизнь ее жениха

Вадим Карасев

Жених задумался об отмене помолвки, узнав о ринопластике своей избранницы

Пользователь Reddit рассказала о том, что ее жених задумался об отмене помолвки, узнав о том, что много лет назад его избранница делала ринопластику. Разлад в еще не начавшуюся семейную жизнь внесло старое фото.

Как объяснила девушка, когда ей было 22 года, она решила исправить проблему, связанную с искривлением носовой перегородки. Попутно она записалась на косметическую коррекцию формы носа: «Перемены не были сногсшибательными. Просто теперь нос выглядит более естественным, имеет хороший наклон и прямой кончик, тогда как раньше он был каким-то выпуклым и слегка загибался вниз. Честно говоря, сейчас я люблю свой нос».

Невеста никогда не скрывала, что делала операцию, и даже отправляла друзьям шуточные фотографии, на которых были видны следы недавнего хирургического вмешательства. Но к тому времени, когда девушка встретила своего жениха, тема уже себя исчерпала.

«На днях я просматривал старые фотографии, чтобы освободить место в памяти телефона. Мой жених увидел через плечо одну из послеоперационных фотографий, которую я когда-то отправила одному из моих друзей в качестве шутки. Он спросил, почему на ней у меня перебинтован нос и я объяснила ему причину. Он был в ярости. Сказал, что я обманула его и намеренно утаила информацию о своих генетических особенностях», — удивилась пользователь Reddit.

Она попыталась парировать тем, что жених видел ее старые фото, но даже не обращал внимания на то, что форма носа была другой. Однако в ответ на это мужчина заявил, что то, как выглядел нос его возлюбленной до операции, обязательно скажется на внешности их будущих детей.

Пользователи, оставившие комментарии под постом, единодушно осудили жениха. Многие посоветовали девушке поскорее прекратить отношения, в которых ее считают исключительно донором яйцеклетки. Другие предположили, что избранник девушки может быть расистом или антисемитом.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как сбежала с ужина с родственниками бойфренда после его неожиданного требования. Парень заявил в ресторане, что девушка должна оплатить общий счет.