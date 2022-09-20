Стремоусов заявил, что юрисдикция Зеленского не распространяется на Херсонскую область
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Стремоусов заявил, что юрисдикция Зеленского не распространяется на Херсонскую область

Стремоусов заявил, что юрисдикция Зеленского не распространяется на Херсонскую область

Указы Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, заявил РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, юрисдикция Зеленского не распространяется на Херсонскую область.  

Ранее сообщалось, что президент Украины издал указ о создании в 15 населенных пунктах Херсонской области временных администраций. Так, согласно документу, создаются Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая, Верхнерогачицкая поселковая, Горностаевская поселковая, Зеленопидская поселковая, Калиновская поселковая, Мыловская сельская, Мирненская поселковая, Новониколаевская сельская, Новотроицкая поселковая, Станиславская сельская, Юбилейная сельская и Херсонская городская военные администрации.

«Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — заявил Стремоусов.

Российская армия взяла под контроль Херсон и часть территории одноименной области в марте, в начале спецоперации. Впоследствии украинские власти и военные неоднократно анонсировали контрудар с целью возвращения региона, однако до сих пор попытки были неудачными. Периодически ВСУ обстреливают Херсон, который находится в зоне их досягаемости.    

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По материалам: pnp.ru

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