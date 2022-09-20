Субсидии на бесплатный проезд граждан в электричках будут выделять быстрее
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Субсидии на бесплатный проезд граждан в электричках будут выделять быстрее

Субсидии на бесплатный проезд граждан в электричках будут выделять быстрее

Скорректирован порядок выделения субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь, возникающих в результате предоставления гражданам бесплатного проезда на пригородных электричках. Такое постановление кабмина от 9. 09.2022 № 1586 вступает в силу 20 сентября.

Организациям железнодорожного транспорта предоставляются субсидии на компенсацию части потерь в доходах при предоставлении гражданам соцуслуги в виде бесплатного проезда в электричках пригородного сообщения.

Для этого Минтруд должен направить в «Российские железные дороги» информацию о средствах, перечисленных каждому перевозчику, не позднее 31 января. Перевозчик же не позднее этой даты должен представить в Росжелдор реестр разовых билетов.


Постановление Правительства сокращает сроки сверки сведений, указанных в реестре разовых билетов, с данными, содержащимися в информресурсах Пенсионного фонда — с 30 до 15 дней. 

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По материалам: pnp.ru

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