Татьяна Лютаева привела на премьеру внучку, которую скрывает Агния Дитковските
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Татьяна Лютаева привела на премьеру внучку, которую скрывает Агния Дитковските

Татьяна Лютаева привела на премьеру внучку, которую скрывает Агния Дитковските
Актриса Татьяна Лютаева вместе с внучкой Никой посетила премьеру фильма «Красная шапочка». Татьяна Лютаева – не только успешная актриса, но и уже трижды бабушка. Она активно помогает своей дочери воспитывать троих детей Дочь Татьяны Лютаевой, 33-летняя Агния Дитковските часто оставляет детей с мамой, когда отправляется на съемки или в путешествия. Сама Дитковските старается не афишировать в соцсетях жизнь детей, но вот бабушка порой не может отказать себе в этом удовольствии. Старшего сына Агния родила от Алексея Чадова. Федору восемь лет, он растет очень разносторонним мальчиком, ходит в школу, учит английский, испанский, занимается брейк-дансом, плаванием, футболом, боксом и бегает по лесу с отцом. Средней — Нике пять лет. Ее Агния скрывает особенно, про отца девочки она старается не распространяться. Но по некоторым данным, малышка появилась на свет от узбекского бизнесмена.
«Ника невероятная. Она читает Ахматову, Цветаеву, Маяковского, Хармса. Ее попросишь — и она сразу в момент включается. Маша Серебрякова нам составила список стихов Серебряного века. Знаете, Ника не просто читает и запоминает, она осознанно произносит эти слова. Она музыкой занимается, танцами», — с нежностью рассказывала про внучку бабушка во время отдыха за границей. Младшей Тане еще нет годика. 19 сентября Татьяна Лютаева появилась на премьере «Красной шапочки», прокат которого стартует в кино с 22 сентября. И компанию актрисе составила ее средняя внучка Ника. Девочка подросла и стала настоящей красавицей. Цвет волос у бабушки и внучки одинаковый, а еще актриса умело подчеркнула их близкие отношения: она выбрала красную помаду, а девочка — такую же яркую шапку.
Говорить о внучке Татьяна Лютаева не стала, предпочла сразу пройти в зал и снова спрятать малышку от глаз окружающих. Поделилась фото с Никой и подруга Лютаевой, актриса Екатерина Климова, которая пришла на премьеру вместе с младшей дочерью Беллой.
Кстати, в фильме «Красная Шапочка» режиссера Лины Арифулиной Климова сыграла одну из главных ролей.
# Шоу-бизнес Лютаева Татьяна
По материалам: z-aya

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