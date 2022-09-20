Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные вещи поклонницам
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Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные вещи поклонницам

Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные вещи поклонницам
Фигуристка Татьяна Тотьмянина продает свои вещи по невысоким ценам, поэтому их охотно покупают ее подписчики. Татьяна Тотьмянина — не только заботливая мама, любящая жена и хранительница домашнего очага, она также отличается бережливостью и экономностью. Жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина старается не сорить деньгами попусту. Так, фигуристка — редкий гость в бутиках. А если спортсменка что-то и купит из обновок, то не побрезгует сдать вещь обратно в магазин, если она ей разонравилась или не подошла.
«Я в прошлом году очень разгрузила свой гардероб. Раньше мне было неловко, а потом взяла и завела специальную страничку в соцсети, где стала выкладывать вещи по каким-то минимальным ценам. И благодаря этому избавилась от 80% гардероба. Пришло понимание того, что вещей нужно намного меньше, чем мы привыкли покупать, ушло бешеное потребительство», — приводит tele.ru слова Татьяны Тотьмяниной.
# Шоу-бизнес Тотьмянина Татьяна
По материалам: z-aya

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