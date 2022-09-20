Татьяна Тотьмянина пополняет семейный бюджет, продавая свои ненужные вещи поклонницам

Фигуристка Татьяна Тотьмянина продает свои вещи по невысоким ценам, поэтому их охотно покупают ее подписчики. Татьяна Тотьмянина — не только заботливая мама, любящая жена и хранительница домашнего очага, она также отличается бережливостью и экономностью. Жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина старается не сорить деньгами попусту. Так, фигуристка — редкий гость в бутиках. А если спортсменка что-то и купит из обновок, то не побрезгует сдать вещь обратно в магазин, если она ей разонравилась или не подошла.«Я в прошлом году очень разгрузила свой гардероб. Раньше мне было неловко, а потом взяла и завела специальную страничку в соцсети, где стала выкладывать вещи по каким-то минимальным ценам. И благодаря этому избавилась от 80% гардероба. Пришло понимание того, что вещей нужно намного меньше, чем мы привыкли покупать, ушло бешеное потребительство», — приводит tele.ru слова Татьяны Тотьмяниной.