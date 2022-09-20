Турчак назвал Донбасс и освобожденные территории де-факто частью России

Референдумы о присоединении республик Донбасса и освобожденных территорий к России необходимы с юридической точки зрения, хотя фактически они уже вошли в состав страны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Власти ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявили 20 сентября, что референдумы о присоединении к России пройдут с 23 по 27 сентября. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в России откроют участки для голосования на референдуме.

По словам Турчака, жители Донбасса хотят стать частью России. «СВО четко показала, кто этой земле и этим людям мать, а кто — мачеха. Судьба Донбасса, судьба освобожденных территорий — быть вместе с Россией, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого хотят, очень ждут и верят, что это произойдет», — написал он.

Турчак пообещал, что референдумы будут честными и открытыми. «Референдум нужен, и нужен давно. И он обязательной пройдет. Честное и открытое голосование закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. Де-факто Донбасс и освобожденные территории — уже Россия», — подчеркнул сенатор.



