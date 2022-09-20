Участники проекта "Больше, чем путешествие" предложили идеи для семейного конкурса

Вадим Карасев

Участники тура "Семейное путешествие в Москву" программы "Больше, чем путешествие", который прошел с 16 по 18 сентября в столице, предложили идеи для семейного конкурса.

Воркшоп по проработке идей общероссийского семейного конкурса – это часть тура "Семейное путешествие в Москву", который был организован для 44 человек из Москвы, Санкт– Петербурга, Белгорода, Воронежа, Калуги, Нижнего Новгорода и Крыма – победителей, финалистов и активных участников проектов "Лидеры России", "ТопБЛОГ", "Мастера гостеприимства", "Флагманы гостеприимства", "Моя страна – моя Россия", "Большая перемена", Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и проектов Российского общества "Знание".

"Семейные туры – новый продукт нашей программы, который позволит семьям не только путешествовать и узнавать новые интересные места, но и погрузиться в образовательную и культурную программу, пообщаться и подружиться с другими семьями. В рамках тура участникам представилась возможность исследовать культурные, социальные, туристические возможности Москвы для семей с детьми, изучить инновационные технологии, имеющиеся в московском мегаполисе, и приобрести новые знания и навыки в Технополисе Москва и ИЦ Сколково", – рассказала руководитель программы "Больше, чем путешествие" Ольга Юканова.

За три дня гости исследовали Москву с точки зрения семейных развлечений и изучили инновационные технологии – побывали на Воробьевых горах и в Москва–Сити, прогулялись по центру столицы и парку ВДНХ, посетили главные московские инновационные технопарки "Сколково" и "Москва".

"Программа тура оказалась насыщенной и познавательной. Каждое событие и мероприятие были интересные! <…> Если говорить о пользе, то надеюсь, что какие– то наши идеи пригодятся. Захватывающий опыт получился – быть с другой стороны конкурса. Придумывать, а не участвовать. Хочется отметить, что это был семейный тур. И это очень здорово – быть со своим ребенком на общих мероприятиях", – отметила участница семейной мастерской "Сенеж" Наталья Печникова.

Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей", Российским обществом "Знание", Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования РФ.