Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку
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Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку

Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку

Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в telegram-канале.


Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

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По материалам: uposters.ru

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