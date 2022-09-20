Украина обстреляла Донецк и Широкую Балку

Вадим Карасев

Украинские войска в понедельник обстреляли Кировский район Донецка и Широкую Балку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.08 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 14.24 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в telegram-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Широкой Балки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Районы Донецка 12 раз подвергались обстрелу со стороны украинских войск, по городу были также выпущены снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.