Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
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Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир ШиновНа 55-м году жизни умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

На 55-м году жизни умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов. О смерти артиста сообщил его коллега Денис Матросов, передает StarHit.

Матросов не стал уточнять причины смерти Шинова, однако упомянул о том, что в последнее время артист боролся за свою жизнь. «Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!» — написал коллега артиста.

В фильмографии Шинова 46 ролей в разных проектах, в том числе в фильмах «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон», а также в сериалах «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След».

17 сентября стало известно, что на 91-м году жизни умер режиссер советских фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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