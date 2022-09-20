В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине
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В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине

В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по УкраинеГлава дипломатии ЕС Боррель выступил за создание независимого суда по Украине

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине. Об этом он заявил изданию Politico на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия. Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Кроме того, заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил изданию, что Украина также выступает за «модель Нюрнбергского трибунала» для привлечения к ответственности «высокого политического и военного руководства».

Ранее Боррель допустил создание миссии Евросоюза по военной помощи Украине при согласии Киева. «Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по оказанию военной помощи​​​. Можно сказать, что работа ведется», — сказал глава европейской дипломатии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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