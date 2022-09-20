В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
Сегодня, 21:55 Вадим Карасев
Председатель комитета ГД по обороне Картаполов: всеобщей мобилизации в России не будет
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» ответил на вопрос о возможности объявления всеобщей мобилизации в России. Он подчеркнул, что подобные опасения абсолютно неоправданные, подобного развития ситуации не будет.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете» ответил на вопрос о возможности объявления всеобщей мобилизации в России. Он подчеркнул, что подобные опасения абсолютно неоправданные, подобного развития ситуации не будет.
По материалам: lenta.ru