В Госдуме предложили считать госизменой призыв к сбору средств для противников РФ
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В Госдуме предложили считать госизменой призыв к сбору средств для противников РФ

В Госдуме предложили считать госизменой призыв к сбору средств для противников РФ

Призывы к финансированию противников России должны быть приравнены к государственной измене. Такой законопроект внесли на рассмотрение Госдумы члены Комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с ее председателем Василием Пискаревым.

По словам политика, которые опубликованы в Telegram-канале комиссии, поводом для такой инициативы стало выявление не менее семи различных способов привлечения граждан России к сбору средств для поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ). «В частности, сбор средств для ВСУ осуществляется клиентами российских банков посредством размещения сообщений в соцсетях. Деньги для ВСУ собирают также ряд зарубежных НПО, признанных нежелательными на территории России, и НПО, в отношении которых комиссия обратилась в Генпрокуратуру с инициативой о признании их нежелательными», — рассказал он. Кроме того, некоторые неправительственные организации из европейских стран распространяют инструкции по безопасному переводу денег в пользу противника, указывая контакты украинских фондов, добавил Пискарев.

По словам парламентария, «вся эта деятельность, по сути работа на противника, является уголовно наказуемой по нашему законодательству и должна оперативно пресекаться». Он уточнил, что разработанные поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволят применять ограничительные меры в отношении ресурсов, которые будут содержать данные о спонсировании вражеской стороны. При этом Пискарев отметил, что «виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ», то есть по статье за государственную измену, наказание за которую предполагает тюремное заключение сроком до 20 лет. «Это вопрос безопасности нашей страны», — подчеркнул он.

Между тем в интервью «Парламентской газете» 14 сентября автор инициативы об увеличении наказания за госизмену до пожизненного заключения, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой рассказал, что подобная мера оправдана в условиях проведения спецоперации, поскольку под потенциальной угрозой находятся жизни россиян.

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, какое наказание может последовать за финансирование украинских вооруженных формирований гражданами РФ. Так, член комиссии по военному праву Ассоциации юристов России Дмитрий Липин посоветовал вообще воздержаться от переводов денег на Украину, поскольку каждая такая операция влечет за собой тщательную проверку, что повышает нагрузку на отечественные правоохранительные органы.

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По материалам: pnp.ru

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