В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам
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В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумам

В Кремле анонсировали заявление Путина по референдумамРБК: в Кремле рассказали о планах Путина выступить с заявлением по референдумам

Президент России Владимир Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Обращение главы государства анонсировали в беседе с РБК источники в Кремле.

Как пояснили агентству три собеседника, близкие к администрации президента, Путин может выступить с обращением к гражданам уже во вторник, 20 сентября. При этом о содержании готовящегося заявления источникам неизвестно.

Официальной информации касательно возможного выступления главы государства от представителей Кремля, в том числе от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на данный момент не поступало.

Ранее 20 сентября стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

До этого сообщалось, что референдум о присоединении республики к России пройдет с 23 по 27 сентября. В те же даты планируется провести референдумы в ЛНР и Херсонской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что в Запорожской области голосование также могут провести в ближайшие дни.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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