В США предложили разрешить передачу Украине замороженных активов России

Вадим Карасев

Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Киеву замороженных денежных средств России

Министерство юстиции США попросило Конгресс США официально узаконить передачу Киеву арестованных и замороженных российских финансовых активов. Об этом заявил глава рабочей группы Минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс, сообщает РИА Новости.

«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению [денежных] средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба, [понесенного] Украиной», — заявил чиновник.

По его словам, если Конгресс разрешит внести соответствующие поправки в акты, регулирующие применение конфискуемых фондов, это не только поможет Украине в ее борьбе против России, но и позволит ослабить российскую экономику.

Ранее стало известно, что финские власти конфисковали у россиян, включенных в санкционные списки Евросоюза и стран Запада, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Диапазон конфискованных активов включает акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.