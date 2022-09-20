Валютные интервенции в России назвали неизбежными
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Валютные интервенции в России назвали неизбежными

Валютные интервенции в России назвали неизбежнымиАналитик Мустаев назвал неизбежными валютные интервенции в России

Валютные интервенции Минфина России в текущей экономической ситуации неизбежны, считает аналитик, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что то уже в начале осени Минфин может начать закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме для того, чтобы стабилизировать курс и вернуть его к целевым показателям. Тем не менее на данный момент этого так и не произошло.

«Мы считаем, что валютных интервенций не избежать, — уверен Мустаев. — Возможно, так как вопрос достаточно деликатный, пока просто не могут разобраться с параметрами этих интервенций. И, конечно, геополитическая ситуация меняется. Но в любом случае рано или поздно интервенции будут, так как профицит бюджета все меньше и меньше, соответственно деньги Минфину нужно откуда-то получать».

Аналитик допустил, что одним из вариантов может быть сбор налога на прибыль с нефтегазового сектора. Есть, по его словам, и другие способы, но самый простой из них — искусственно поднять курс.

Ранее сообщалось, что Минфин захотел заменить доллары и евро в главной российской кубышке — Фонде национального благосостояния (ФНБ) — юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила. Ведомство вынесло обсуждение вопроса на уровень президента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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