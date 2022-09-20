Восемь гепардов будут выпущены в индийском национальном парке
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Восемь гепардов будут выпущены в индийском национальном парке

Восемь гепардов будут выпущены в индийском национальном парке

В Индию были привезены восемь гепардов из Намибии в рамках проекта по возрождению этого вида в стране. В субботу животные прибыли в национальный парк Куно, где проведут следующий месяц под наблюдением в карантине. После этого специалисты по охране дикой природы планируют выпустить их в национальный парк, как они надеются, гепарды приживутся и станут размножаться.

По оценкам, сейчас в мире живут около 6500 взрослых гепардов, представляющих пять подвидов. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), два подвида находятся под угрозой исчезновения, а три других уязвимы. Большая часть гепардов живет в Восточной и Южной Африке. Самая большая популяция, насчитывающая почти 4000 особей, редко распределена по Анголе, Ботсване, Мозамбику, Намибии, Южной Африке и Замбии. Другая популяция в Кении и Танзании насчитывает около 1000 особей.

До середины XX века гепард обитал на обширных территориях в Азии, от Аравийского полуострова на западе до Индийского субконтинента на востоке и на севере до Аральского и Каспийского морей. Но еще с 1800-х годов численность азиатского гепарда начала сокращаться. По сведениям, Бомбейского общества естественной истории последние три диких гепарда в Индии были убиты в 1947 году магараджей Рамануджем Пратапом Сингхом из княжества Сургуджи (также известным рекордом в 1360 убитых тигров). Последнее подтвержденное наблюдение в Индии произошло в 1957 году недалеко от Хайдарабада, где нашли утонувшего в колодце гепарда. В Иране до Второй мировой войны насчитывалось около 400 гепардов, обитавших в пустынях и степях на востоке и в приграничных районах с Ираком на западе. Численность их падала из-за сокращения копытных — основной пищи гепардов. Усилия по охране в 1950-х годах стабилизировали популяцию, но после иранской революции (1979 г.) и ирано-иракской войны (1980–1988 гг.), количество копытных вновь сократилось, что привело к значительному сокращению ареала гепарда. Сейчас азиатский гепард, вероятно, в сохранился в Иране незначительном количестве (43 особи по оценке 2016 года), в других странах Азии его не осталось.

Пять самок и три самца гепарда в возрасте от двух до шести лет совершили путешествие на чартерном самолете из Виндхука, столицы Намибии, в Гвалиор, город в индийском штате Мадхья-Прадеш. Оттуда их на вертолете доставили в национальный парк. Перед поездкой ветеринары вакцинировали животных и снабдили их спутниковыми ошейниками для отслеживания их перемещений. Согласно твиту Намибийского фонда сохранения гепардов путешествие «прошло гладко». В Индии гепардов встретил премьер-министр страны Нарендра Моди присутствовал на месте прибытия кошек и написал в Твиттере, что «долгое ожидание окончено».

Восемь гепардов в парке Куно будут не единственными привезенными из Африки. Согласно январскому заявлению Министерства окружающей среды, лесов и изменения климата, в течение следующих пяти лет Индия планирует выпустить 50 гепардов. Для их выпуска выбраны заповедник дикой природы Наурадехи, заповедник дикой природы Ганди Сагар, заказник Шахгарх и заповедник тигров Мукундара. Ожидается, что амбициозный план будет стоить 11,5 млн долларов, из которых 6,3 млн. выделит государственная компания IndianOil.

«Возвращение хищника высшего уровня восстанавливает исторический эволюционный баланс, что приводит к каскадным эффектам, ведущим к восстановлению среды обитания диких животных на благо всех видов», — говорит зоолог Джхала Ядвендрадев, руководитель Института дикой природы Индии.

Тем не менее, не все полностью поддерживают проект реинтродукции гепардов. Некоторые биологи опасаются, что инициатива сместит акцент с других, более насущных потребностей сохранения, таких как спасение от вымирания азиатских львов. Эксперты обеспокоены возможностью конфликта между гепардами и людьми, а также тем, как присутствие гепардов повлияет на популяции других животных, особенно на их обычную добычу. Другие опасаются, что у восьми прибывших в страну гепардов не будет достаточно территории для передвижения и достаточно еды.

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По материалам: polit.ru

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