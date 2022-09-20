Восстановлена хронология схода ледника Колка и гибели Сергея Бодрова в 2002 году

Вадим Карасев

Поисковики восстановили хронологию схода ледника Колка и гибели Сергея Бодрова в 2002 году

Участники экспедиции, отправленной на поиски актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего вместе со съемочной группой при сходе ледника Колка в Северной Осетии 20 сентября 2002 года, в беседе с «Лентой.ру» восстановили хронологию катастрофы.

Сход ледника объемом в 130 миллионов кубометров произошел 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд — точное время удалось установить по показаниям приборов сейсмостанции. Катастрофа началась, когда с восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров в ложе ледника Колка сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. Вскоре после начала схода, лавина снесла ЛЭП в поселке Кармадон и ударила в Кармадонские ворота, что позже позволило вычислить скорость, с которой двигалась масса льда и камней — она составила около двухсот километров в час.

По словам участников спасательной операции, сорвавшийся ледник засасывал под себя воду, воздух, камни и двигался будто поверх воздушной подушки. Направление потока задали ограничивавшие его горные хребты.

Далее ледник уничтожил базы отдыха в долине реки Геналдон и остановился перед поселком Гизель, где жили семь тысяч человек. Бодрова и съемочную группу фильма «Связной» ледник, вероятнее всего, накрыл по дороге к Владикавказу вблизи Кармадона.

Участник спасательной операции Тимур Бегизов, потерявший в ущелье сестру, рассказал «Ленте.ру», что Бодрова искали в единственном месте, где он и съемочная группа теоретически могли выжить — в горном тоннеле дороги на Владикавказ.

«Женщина из Нижнего Кани по имени Аза рассказала, что перед самой трагедией видела свет фар в ущелье. Машины заезжали в тоннель. По времени очень четко получалось, что это могли быть машины съемочной группы. Возникла теория, что их там закупорило, что они могут быть живы», — сообщил он.

Однако руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов, который первым оказался на месте схода ледника, считает, что останки Бодрова погребены под десятиметровым слоем камней на противоположном горном склоне.

Тела Бодрова и членов съемочной группы до сих пор не нашли, спустя 20 лет после трагедии они считаются пропавшими без вести.

Сергей Бодров-младший — российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий и актер, известный по фильмам «Кавказский пленник», «Брат», «Брат 2», «Война».