Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака
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Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака

Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида ракаВрач-маммолог Кветенадзе назвал изменение формы молочных желез ранним признаком рака груди

Врач, онколог-маммолог Гурами Кветенадзе в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил признаки, которые указывают на раннюю стадию распространенного среди женщин вида рака — онкологического заболевания груди. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Одним из первых признаков рака груди специалист назвал изменение размера или формы молочных желез. «Любая асимметрия [груди], которая может проявиться, — это тот признак, который требует обращения к доктору», — подчеркнул Кветенадзе. При этом он уточнил, что асимметричность молочных желез может быть врожденной. По словам врача, эта особенность встречается у 30 процентов женщин.

Также Кветенадзе посоветовал незамедлительно обратиться к специалисту при обнаружении припухлости ткани или утолщении кожи молочной железы. Еще один симптом, который должен вызвать подозрения у женщины — появление уплотнения в груди. «В молочной железе при нормальном ее строении никаких уплотнений быть не должно», — заявил онколог. Он отметил, что уплотнение не всегда является злокачественным: в некоторых случаях оно может быть доброкачественным образованием, например, кистой.

Свидетельствовать о раке груди могут и выделения из сосков, добавил врач. «Выделения из сосков могут быть и нормального характера, как анатомическая особенность любой женщины. Но если начинают появляться какие-то патологические выделения, а к ним относятся кровянистые выделения, яркие янтарные или обильные выделения — это один из признаков необходимости обращения к доктору-маммологу», — заключил специалист.

Ранее врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин раскрыли неочевидный симптом, который может свидетельствовать об опухоли яичников у женщин. По их словам, об этом заболевании может говорить боль в пояснице. В этой связи они порекомендовали всем женщинам, которые сталкиваются с этим симптомом, немедленно обращаться к доктору.

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По материалам: lenta.ru

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