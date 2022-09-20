Вучич допустил расширение конфликта на Украине
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Вучич допустил расширение конфликта на Украине

Вучич допустил расширение конфликта на УкраинеВучич допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца

Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что отношения Запада с Россией и КНР ухудшатся. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич заявил, что нетрудно предположить, о чем выскажется российский президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны. Он также допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца.

«Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы, и хотим ли войти через некоторое время, возможно через месяц или два, в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Лидер Сербии добавил, что «малые» страны хотели бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность. Для таких государств «нет хороших и легких вестей», подчеркнул он.

«... И ожидаю, что все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и РФ, а также между Западом и КНР», — заключил Вучич.

По данным РБК, Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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