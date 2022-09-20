Выплаты пенсионерам-северянам будут назначать автоматически с сентября 2023 года
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Выплаты пенсионерам-северянам будут назначать автоматически с сентября 2023 года

Выплаты пенсионерам-северянам будут назначать автоматически с сентября 2023 года

Новый порядок коснется повышенных фиксированных выплат пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Такую норму содержит проект постановления Минтруда, опубликованный на портале проектов нормативных актов 19 сентября.

Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также на повышенную фиксированную выплату к пенсии.

Раньше, чтобы получить повышенную выплату, пожилым людям приходилось лично подавать заявление в Пенсионный фонд. Но с 2023 года все необходимые для выплаты документы автоматически подтянут из электронных баз.

Ежегодно за такими выплатами в Пенсионный фонд обращались до 80 тысяч пенсионеров-северян, сообщается на сайте Минтруда. В общей же сложности повышенную фиксированную выплату получают 2,8 миллиона граждан, уточнили в ведомстве.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся острова Северного Ледовитого океана и его морей, республика Саха, Сахалинская область, территории Камчатского и Красноярского краев, Чукотка, Магаданская и Мурманская области. А также Республики Коми, Тыва, Карелия, Алтай, Бурятия, территории Приморского и Хабаровского краев. Кроме того, к ним относятся Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Архангельская область, районы Амурской и Иркутской области.

Все вместе эти территории занимают более 12 миллионов квадратных километров. По данным Росстата, в 2021 году на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях проживали около 9,8 миллиона граждан.

Облегчить жизнь собираются и лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и проживающим на селе. Фиксированную выплату к пенсии таким гражданам будут назначать автоматически с 2026 года. Такая норма также содержится в проекте постановления Минтруда.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.

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По материалам: pnp.ru

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