Выплаты пенсионерам-северянам предлагают назначать без заявлений
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Выплаты пенсионерам-северянам предлагают назначать без заявлений

Выплаты пенсионерам-северянам предлагают назначать без заявлений

Выплату для пенсионеров Крайнего Севера предлагают назначать проактивно с сентября 2023 года.  Соответствующий проект постановления Минтруда опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.

Сегодня для получения повышенных выплат пенсионеры-северяне должны подать заявление, однако в планах Минтруда перевести граждан на проактивный формат назначения выплат, то есть на основании данных государственных информационных систем. Ежегодно за назначением таких выплат обращаются свыше 80 тысяч человек. В общей сложности такую повышенную фиксированную выплату получают 2,8 миллиона граждан.

«Мы последовательно упрощаем процедуры, связанные с предоставлением мер поддержки», — следует из сообщения пресс-службы Минтруда.

Так, с 2022 года в таком формате оформляется пенсия по инвалидности и социальная доплата к пенсии. Кроме того, в личном кабинете на сайте госуслуг доступно оформление страховой пенсии. С сентября 2023 года беззаявительно будет оформляться пенсия по потере кормильца и фиксированная выплата, напомнили в министерстве.

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По материалам: pnp.ru

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