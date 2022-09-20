Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа
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Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа

Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газаWSJ: Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа

Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание провело опрос и выяснило, что подорожание газа и электроэнергии заставило немцев экономить на обогреве жилья.

Так, немецкие предприятия в августе потребили на 22 процента меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах. Отмечается, что точных данных по домохозяйствам на сегодняшний день нет. По данным издания, в первом полугодии сокращение потребления газа составило 15 процентов, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой.

Автор материала пишет, что арендаторы в ФРГ и других западноевропейских государствах с некоторым опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, поскольку рассчитываются за нее и отопление в конце года.

По словам директора отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики в Вуппертале Стефана Лехтенбомера, чтобы достичь поставленных правительством Германии целей по экономии топлива, жителям страны придется снизить температуру в квартирах на три градуса. «Предстоящую зиму я жду без особой радости», — отметил он.

В середине сентября стало известно, что крупнейший покупатель российского газа в Германии компания Uniper собирается подать на «Газпром» в суд из-за сокращения поставок, которое она считает необоснованным. По итогам первых шести месяцев года предприятие на фоне снижения прокачки потеряло 12,3 миллиарда евро, будучи вынужденным приобретать замещающие объемы по более высоким ценам.

Прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была полностью приостановлена на неопределенный срок в начале сентября, с конца августа велись плановые работы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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