Знаки зодиака среди женщин, которые выбирают свободу, а не семью
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Знаки зодиака среди женщин, которые выбирают свободу, а не семью

Знаки зодиака среди женщин, которые выбирают свободу, а не семью

Большинство женщин мечтают о семейном гнездышке, муже и детях. Но есть и такие, которые зациклены на карьере и саморазвитии. Кажетта Ахмеджанова, экстрасенс и астролог, считает, что во многом выбор определяется созвездием, под которым вы рождены. Женщины каких знаков закономерно чаще выбирают свободу, а не семью?

Какие женщины выбирают свободу, а не семью

Лев


Львицы, хоть и любят яркие эмоции, чувство влюбленности, все же никогда не ставят все на карту. Они знают, что не каждая любовь навсегда, и спокойно к этому относятся. Так, если страсть постепенно уходит, женщины этого знака немедленно начинают задумываться о поиске нового спутника жизни. Это не означает, что Львицы не выходят замуж, просто и в статусе замужней женщины они не утрачивают ощущение свободы. Если партнер начинает их ограничивать, то непременно последует развод. То же самое случится в случае измены. Для Львицы неверность мужа — это жирная точка в отношениях. Он обязательно должен боготворить ее и постоянно восхвалять ее расчудесные качества.

Скорпион


Скорпион — это женщина-хищник, которая всегда мониторит пространство на предмет потенциально выгодного партнера. Даже когда они надевают кольцо на палец, им тяжело не сравнивать мужа с другими мужчинами. Этому мешает аналитический склад ума и сложный характер. В итоге рано или поздно Скорпионы изменяют партнеру, после чего не могут больше с ним жить, даже если он ни о чем не догадывается. Далее может последовать новый брак, однако только с тем мужчиной, с которым этот знак не будет чувствовать ни тени сомнения в правильности выбора. Главное требование к партнеру — глубинно эмоциональное понимание.

Водолей


А вот женщины, рожденные под этим знаком зодиака, даже заводить семью не хотят, потому что прекрасно знают сами себя: свобода дороже любых бонусов в виде романтики и чувства крепкого плеча рядом. Однако если мужчина докажет, что не посягает на личное пространство Водолея, уважает ее интересы и черты, то такая женщина может стать не только хорошей женой, но и понимающим другом. Если же со временем начнутся попытки контролировать или наставлять, то женщина этого знака «уплывет» в другую гавань, либо совьет собственное гнездышко, где будет место только ей и ее интересам.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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