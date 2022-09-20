Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца

Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенцаЗвезда фильма «Сумерки» Эшли Грин родила своего первого ребенка от актера Пола Коури

35-летняя американская актриса и звезды фильма «Сумерки» Эшли Грин родила первенца. О пополнении в семье артистка, исполнившая роль Элис в вампирской саге, сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

У Эшли Грин и ее супруга, актера Пола Коури, в браке с которым она состоит с 2018 года, родилась дочь. Звездная пара назвала ее Кингсли Рэйнн Коури.

«Вот так просто наша жизнь изменилась. В одно мгновение ты пришла в наш мир, а все остальное исчезло. Все остальное теперь не имеет значения. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только прочувствовать самым глубоким образом. Мы так сильно любим тебя, малышка. Добро пожаловать в наш мир», — написала артистка, опубликовав фотографию с рукой дочери.

Ранее стало известно, что у американских актеров, супругов Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, родится четвертый ребенок.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
Европа хочет "купить" у Молдавии отказ от российского газа
Муж Нюши высказался об изменах
Муж Нюши высказался об изменах
Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
Почему Светлана Лобода не выступит в Германии
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Европа столкнулась с дефицитом удобрений
Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака
Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака
Наглый воришка, который любит рыбу
Наглый воришка, который любит рыбу
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное время»
В уголовный кодекс предложили внести понятия «мобилизация» и «военное
Германия заполнила газовые хранилища на 90 процентов
Германия заполнила газовые хранилища на 90 процентов
Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца
Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца
В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине
В Евросоюзе выступили за создание независимого суда по Украине
Как планировать отпуск по звездам: удачные даты в 2023 году
Как планировать отпуск по звездам: удачные даты в 2023 году
Кейт и Меган пролили жемчужные слезы. Разбираем украшения и наряды жен принцев на похоронах Елизаветы II
Кейт и Меган пролили жемчужные слезы. Разбираем украшения и наряды

Топ на сегодня

Джигана ограбили на миллионы
Джигана ограбили на миллионы
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и лук на ранних сроках
Как не навредить будущему ребенку: можно ли беременным есть чеснок и
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и
Ларису Гузееву оставили без спиртного
Ларису Гузееву оставили без спиртного
Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак
Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак

Еще по теме

Звезда «Сумерек» готовится к свадьбе (фото)
Звезда фильма "Сумерки" Эшли Грин вышла замуж: фото платья невесты
Медовый месяц без комплексов: Эшли Грин и Пол Коури отдыхают на нудистском пляже
Эшли Грин и Пол Коури помолвлены: трогательное видео и фото кольца