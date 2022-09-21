100 лет женских купальников: как менялась одежда для плавания с 1910-х по 2010-е
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 100 лет женских купальников: как менялась одежда для плавания с 1910-х по 2010-е

100 лет женских купальников: как менялась одежда для плавания с 1910-х по 2010-е

100 лет женских купальников: как менялась одежда для плавания с 1910-х по 2010-е

Мода меняется и развивается постоянно. Каждое десятилетие диктует свои правила. Видеоканал Glamour создал ролик о том, как в течение сотни лет менялись женские купальники от изобретения раздельных купальных костюмов в 1913 году. На этом пути был и первый купальник бикини, созданный в 1940-х годах, и плавки с высоким вырезом из 1980-х, да и ещё несколько любопытных культовых моделей.

1910-е

В 1913-м Карл Янцен придумал купальный костюм, состоящий из двух частей. Шерстяной комплект дополнялся чулками и шапочкой.

1920-е

В 20-х одежда для купания стала более короткой и облегающей. Такие купальники были комфортнее для плавания.

1930-е

В 30-х всё более популярными становились купальники, демонстрирующие живот, но пупок при этом был скрыт. Материалы становились более пригодными для плавания (например, латекс).

1940-е

Французский инженер и дизайнер Луи Реар представил первую модель бикини, который состоял из четырёх треугольников, занимающих всего 30 квадратных дюймов (194 квадратных сантиметра). Пупок впервые оказался открытым. Название Луи позаимствовал у атолла Бикини, где США проводили ядерные испытания. Купальник был запрещён в ряде европейских стран.

1950-е

Популярность бикини выросла после снимков Бриджит Бардо в купальнике на пляже на Каннском кинофестивале. Позже другие американские актрисы последовали её примеру.

1960-е

В 60-х купальник бикини становился всё более и более распространённым в Америке. В 1962-м культовым стал купальник «девушки Бонда» Урсулы Андресс, в котором она блистала в фильме «Доктор Ноу».

1970-е

В 1974-м появились бикини со стрингами.

1980-е

В 80-х плавки стали выше.

1990-е

В 90-х появились танкини, соединение майки и бикини. Дизайны были минималистичными.

2000-е

Шортики и верх в форме треугольников стали трендом и были ярко представлены в фильме «Голубая волна». Верх и низ продавались отдельно, и это давало возможность сочетать разные цвета.

2010-е

В 2010-х производители стали шить красивые купальники для разного типа женских фигур, что поощряло бодипозитив.

Видео с эволюцией купальников вы можете увидеть здесь


А какими запомнятся нам купальники 2020-х — узнаем через 10 лет!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры
Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить
Когда очень не хочется идти в школу
Когда очень не хочется идти в школу
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и

Топ на сегодня

Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова,
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

Кэндис Свейнпол запускает линию купальников 
Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках
Практичные советы по выбору купальника в бассейн
Какие купальники выгодно продавать летом 2018 года