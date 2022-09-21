100 лет женских купальников: как менялась одежда для плавания с 1910-х по 2010-е

Мода меняется и развивается постоянно. Каждое десятилетие диктует свои правила. Видеоканал Glamour создал ролик о том, как в течение сотни лет менялись женские купальники от изобретения раздельных купальных костюмов в 1913 году. На этом пути был и первый купальник бикини, созданный в 1940-х годах, и плавки с высоким вырезом из 1980-х, да и ещё несколько любопытных культовых моделей.

1910-е

В 1913-м Карл Янцен придумал купальный костюм, состоящий из двух частей. Шерстяной комплект дополнялся чулками и шапочкой.

1920-е

В 20-х одежда для купания стала более короткой и облегающей. Такие купальники были комфортнее для плавания.

1930-е

В 30-х всё более популярными становились купальники, демонстрирующие живот, но пупок при этом был скрыт. Материалы становились более пригодными для плавания (например, латекс).

1940-е

Французский инженер и дизайнер Луи Реар представил первую модель бикини, который состоял из четырёх треугольников, занимающих всего 30 квадратных дюймов (194 квадратных сантиметра). Пупок впервые оказался открытым. Название Луи позаимствовал у атолла Бикини, где США проводили ядерные испытания. Купальник был запрещён в ряде европейских стран.

1950-е

Популярность бикини выросла после снимков Бриджит Бардо в купальнике на пляже на Каннском кинофестивале. Позже другие американские актрисы последовали её примеру.

1960-е

В 60-х купальник бикини становился всё более и более распространённым в Америке. В 1962-м культовым стал купальник «девушки Бонда» Урсулы Андресс, в котором она блистала в фильме «Доктор Ноу».

1970-е

В 1974-м появились бикини со стрингами.

1980-е

В 80-х плавки стали выше.

1990-е

В 90-х появились танкини, соединение майки и бикини. Дизайны были минималистичными.

2000-е

Шортики и верх в форме треугольников стали трендом и были ярко представлены в фильме «Голубая волна». Верх и низ продавались отдельно, и это давало возможность сочетать разные цвета.

2010-е

В 2010-х производители стали шить красивые купальники для разного типа женских фигур, что поощряло бодипозитив.

Видео с эволюцией купальников вы можете увидеть здесь

А какими запомнятся нам купальники 2020-х — узнаем через 10 лет!