13 великолепных фильмов, у которых удивительным образом нет ни одной номинации на «Оскар»

Так бывает, что ценность некоторых кинокартин становится очевидной лишь спустя годы после их выхода. Та самая проверка временем, которую проходят далеко не все хиты. А вот «Оскары» в свою очередь принято давать в течение года, поэтому в истории случалось множество необъяснимых казусов с чьей-то незаслуженной номинацией или не номинацией.

Мы, жители 20-х годов 21 века, прекрасно понимаем, что «День сурка», «Большой Лебовски» или «Лицо со шрамом» — это гениальные фильмы, уже ставшие классикой кино. Но вот в год их выпуска многие люди, в том числе члены Академии, великолепия в них не разглядели, из-за чего у фильмов, представленных в этом списке, нет ни одного «Оскара». Более того, у них нет даже номинаций.

Но вы посмотрите, что это за фильмы! Как они могли остаться без главной кинонаграды, уму непостижимо. Одно дело, что они не получили премию как «Лучший фильм года», но 0 номинаций?!

Пролистывая картины из этой подборки, помните, что в отличие от них «Оскар» есть даже у осмеянного всеми на свете «Отряда самоубийц» — за лучший грим и причёски.

Гран Торино (2008)

Warner Bros.

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

78-летний Клинт Иствуд тащил на себе каждую сцену со своим участием. А ведь это не просто драма, где нужно лишь сидеть в кадре, тут кое-где и боевиковые сцены присутствуют.

Вместо Иствуда актёрский «Оскар» взял Шон Пенн за явно повесточный «Харви Милк».

Клуб «Завтрак» (1985)

Universal Pictures

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 7.8

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую режиссуру.

Работа с начинающими молодыми актёрами — дело непростое, а когда в итоге фильм становится культовым, то не отметить труд режиссёра никак нельзя.

Огни большого города (немой, 1931)

United Artists

Кинопоиск: 8.5; IMDb: 8.5

И сразу же…

Новые времена (1936)

United Artists

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.5

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший фильм и лучшую музыку. Это относится к обоим фильмам, которые впоследствии постоянно попадали в списки лучших в истории.

На всякий случай уточним, что премия «Оскар» вручается с 1929 года, так что два шедевра Чарли Чаплина могли и должны были попасть в список номинантов в год выхода. Сам великий Чаплин получил два почётных «Оскара» и один за музыку к фильму «Огни Рампы» в 1973 году.

Лицо со шрамом (1983)

Universal Pictures

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

Режиссура Брайана Де Пальмы также достойна всевозможных похвал, ведь этот фильм считается его лучшим, но в год выхода фильма его номинировали на «Золотую малину» как худшего режиссёра. Ну а игру Аль Пачино можно оставить без комментариев. Но не без оскаров!

Бешеные псы (1992)

Miramax Films

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий.

Первый фильм Квентина Тарантино содержал в себе множество прорывных актёрских работ и отличную музыку, но сильнее всего на публику произвело впечатление то, как, оказывается, можно рассказывать подобную историю.

Американский психопат (2000)

Lionsgate Films

Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.6

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую мужскую роль.

Отзывы о фильме до сих пор неоднозначные, но вот игра Кристиана Бэйла по праву считается одной из лучших в его карьере.

Зодиак (2007)

Warner Bros.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.7

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший адаптированный сценарий и лучшую работу художника-постановщика.

Ещё один фильм, который, вероятно, не тянет на вневременной шедевр, но при этом нельзя не отметить то, как блестяще в нём была воссоздана атмосфера 80-х. А уж что говорить про работу с сюжетом, который каждую минуту всё глубже завлекает вас своей методичной и умелой подачей фактов.

Схватка (1995)

Warner Bros.

Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую режиссуру.

Аль Пачино и Роберт Де Ниро сыграли здесь так, как могут только они, их противостояние завораживает, но подобные роли в их исполнении мы уже видели. А вот такое психологическое напряжение, где продуманные диалоги сочетаются с гениально поставленными и крайне реалистичными перестрелками, даже в эпоху боевиков было дефицитным продуктом.

День сурка (1993)

Columbia Pictures

Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший оригинальный сценарий.

Сейчас уже вышло так много фильмов с показанной в «Дне сурка» петлёй времени, что даже на подборку хватило (посмотрите!). Это настоящий пример хай-концепта, то есть идеи на миллион. Ну и не стоит забывать, как уверенно на себе этот фильм тянул великолепный Билл Мюррей. Тут тоже очень даже попахивает «Оскаром».

Большой Лебовски (1998)

PolyGram Filmed Entertainment

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.1

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучший сценарий, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

«Первый культовый фильм эпохи Интернет» не зря имеет такой статус, ведь сцены из него постоянно мелькают тут и там, а цитаты давно ушли в народ, причём не только в США. Ну а Джефф Бриджес и Джон Гудман сидят в своих образах как влитые.

Однажды в Америке (1983)

Warner Bros.

Кинопоиск: 8.3; IMDb: 8.3

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшую музыку.

Удивительная ситуация. Академия исключила фильм из категории «Лучший саундтрек» только потому, что имя композитора Эннио Морриконе не было указано в начальных титрах фильма из-за ошибки при монтаже. Такой косяк случился из-за урезания длительности фильма для американского проката.

Сияние (1980)

Warner Bros.

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.4

За что стоило номинировать на «Оскар»: за лучшие мужскую и женскую (!) роли.

Пиковый Джек Николсон до сих пор светится в мемах кадрами из этого фильма. Но также стоит обязательно отметить работу множество раз доводимой до реальной истерики Шелли Дюваль. Настрадавшись на съёмках, актриса выдала одну из лучших женских ролей в истории хорроров.

Знаете, что произошло вместо этого? Шелли Дюваль номинировали на «Золотую малину». Мы писали об этом в подборке самых необъяснимых решений антипремии. Вообще-то за этот фильм и сам Кубрик отхватил «малину» за режиссуру. Кошмар какой!