15 случаев, когда люди заметили удивительные моменты и успели их запечатлеть

Нет ничего более удивительного, чем случайность. Согласитесь, есть что-то магическое в том, что разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте, а когда замечаешь какие-то необычные явления, захватывает дух. Если успеть момент не просто увидеть, а сфотографировать — волшебство увеличивается в несколько раз. Мы собрали для вас несколько примеров.

Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу

Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру

Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула

Сфотографировал, как я бью током свою девушку

Вот что значит, когда в паре между людьми есть электричество!

Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть

Мимо

В очереди на подъемник в Уистлере, Канада

Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы

В итоге и радуга, и молния — двойная удача.

Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев

Оба друга были в порядке и не получили никаких травм, только футболки обожгли!

Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня

Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов

Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына

А фонарь идеально выровнен, поэтому выглядит как заходящее солнце.

Когда две кошки зевнули одновременно

Лучший прыжок!

Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда

А здесь мы собрали для вас интересные сравнения, которые доказывают, что в мире всё относительно.