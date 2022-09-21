18 безобидных тайных удовольствий, которые позволяет себе каждая женщина
Сегодня, 00:55
Некоторые из этих маленьких удовольствий кажутся совсем невинными, другие же слегка противны, но практически каждая представительница слабого пола обожает делать все перечисленное ниже.
1. Мало что сравнится с тем чувством, когда наконец можно поправить застрявшие в попе трусы
2. Разве что то непередаваемое облегчение, когда снимаешь бюстгальтер после длинного дня
3. Еще лучше, если тебе удается вытащить его через рукав
4. Но только в том случае, если у тебя небольшая грудь. Ведь тогда иметь хоть какую-то поддержку — благословение небес
5. Лишь избранные представительницы женского пола могут похвастаться тем, что не испачкали белье в первый день менструации
6. Что может быть слаще, чем то самое чувство глубокого удовлетворения, когда чисто выбрила ноги?
7. Или нашла подходящее грустное кино / грустную музыку, чтобы как следует поплакать?
8. Поспорить с собой и победить — удовольствие с пьянящим привкусом триумфа
9. А сбросить туфли на высоких каблуках? Разве это не божественно?
10. Или вытащить большой клок своих волос из расчески?
11. И мало что сравнится с тем чувством, когда с первой попытки выдергиваешь вросший волосок
12. А откалывать лак от ногтей? Как же это одновременно противно и классно!
13. Но смыть лак средством всего за одно движение еще лучше!
14. Не так-то просто распутать всю свою бижутерию, приводя ее в порядок, но если ты смогла это сделать, то чувствуешь себя, как королева
15. И есть что-то такое в том, чтобы кукситься или даже плакать перед зеркалом, смотря, как ты выглядишь в этот момент
16. Признайся, что и ты любишь прикрывать грудь прядями волос, чувствуя себя при этом, как модель Playboy
17. Это почти также весело, как и приподнимать и стискивать грудь, представляя, что на тебе надет корсет
18. Но самое клевое — стоять и смотреть на себя в зеркало, улыбаясь и зная, что ты просто красотка!
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По материалам: Юмор