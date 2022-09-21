18 безобидных тайных удовольствий, которые позволяет себе каждая женщина
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18 безобидных тайных удовольствий, которые позволяет себе каждая женщина

18 безобидных тайных удовольствий, которые позволяет себе каждая женщина

Некоторые из этих маленьких удовольствий кажутся совсем невинными, другие же слегка противны, но практически каждая представительница слабого пола обожает делать все перечисленное ниже.

1. Мало что сравнится с тем чувством, когда наконец можно поправить застрявшие в попе трусы

2. Разве что то непередаваемое облегчение, когда снимаешь бюстгальтер после длинного дня

3. Еще лучше, если тебе удается вытащить его через рукав

4. Но только в том случае, если у тебя небольшая грудь. Ведь тогда иметь хоть какую-то поддержку — благословение небес

5. Лишь избранные представительницы женского пола могут похвастаться тем, что не испачкали белье в первый день менструации

6. Что может быть слаще, чем то самое чувство глубокого удовлетворения, когда чисто выбрила ноги?

7. Или нашла подходящее грустное кино / грустную музыку, чтобы как следует поплакать?

8. Поспорить с собой и победить — удовольствие с пьянящим привкусом триумфа

9. А сбросить туфли на высоких каблуках? Разве это не божественно?

10. Или вытащить большой клок своих волос из расчески?

11. И мало что сравнится с тем чувством, когда с первой попытки выдергиваешь вросший волосок

12. А откалывать лак от ногтей? Как же это одновременно противно и классно!

13. Но смыть лак средством всего за одно движение еще лучше!

14. Не так-то просто распутать всю свою бижутерию, приводя ее в порядок, но если ты смогла это сделать, то чувствуешь себя, как королева

15. И есть что-то такое в том, чтобы кукситься или даже плакать перед зеркалом, смотря, как ты выглядишь в этот момент

16. Признайся, что и ты любишь прикрывать грудь прядями волос, чувствуя себя при этом, как модель Playboy

17. Это почти также весело, как и приподнимать и стискивать грудь, представляя, что на тебе надет корсет

18. Но самое клевое — стоять и смотреть на себя в зеркало, улыбаясь и зная, что ты просто красотка!

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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