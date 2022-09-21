Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Солист Maroon 5 Адам Ливайн прокомментировал слова модели Самнер Строу, которая накануне рассказала, что встречалась с ним на протяжении года. Строу также добавила, что музыкант хочет назвать в ее честь своего третьего ребенка — ранее стало известно о беременности его жены, модели Бехати Принслу. В подтверждение своих слов девушка опубликовала скриншоты переписки с Ливайном.

Ливайн отрицает, что у него был роман со Строу, однако признал, что флиртовал с ней, и теперь ему стыдно за это, поскольку его жена и семья — это "все, что его волнует в этом мире".Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, — это величайшая ошибка, которую я когда-либо мог совершить. Больше я никогда этого не сделаю, — написал он в инстаграме*.


Адам Ливайн и Бехати Принслу

43-летний музыкант надеется на то, что ситуация наладится. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдем через это, и мы пройдем через это вместе.

Супруга музыканта, Бехати Принслу, никак не отреагировала на эту историю.

Адам Ливайн и Бехати Принслу поженились в 2014 году. У пары есть две дочери, Дасти Роуз и Джио Грейс, сейчас супруги ждут своего третьего ребенка.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Что можно и что нельзя делать 22 сентября, в день осеннего равноденствия
Что можно и что нельзя делать 22 сентября, в день осеннего
В России массово закрываются офисы букмекерских контор
В России массово закрываются офисы букмекерских контор
Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку
Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с
Авторы Plague Tale: Requiem показали работу трассировки лучей в игре
Авторы Plague Tale: Requiem показали работу трассировки лучей в игре
На каждого жителя Земли приходится 2,5 миллиона муравьев
На каждого жителя Земли приходится 2,5 миллиона муравьев
Российских медиков туберкулезного диспансера обвинили в избиении детей
Российских медиков туберкулезного диспансера обвинили в избиении детей
«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в фильме за полгода до нее
«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в
Стало известно о выходе «Газпром нефти» на исторический максимум добычи
Стало известно о выходе «Газпром нефти» на исторический максимум
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 20.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 20.09.2022

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это

Еще по теме

Бехати Принслу и Адам Ливайн стали родителями во второй раз
Адам Ливайн рассекретил пол их с Бехати Принслу второго ребенка
Бехати Принслу и Адам Ливайн стали родителями
Адам Ливайн и Бехати Принслу поделились первым фото новорожденной дочки