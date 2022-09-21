Адам Ливайн прокомментировал новости о его романе с моделью: "Я беру на себя всю ответственность"

Вадим Карасев

Солист Maroon 5 Адам Ливайн прокомментировал слова модели Самнер Строу, которая накануне рассказала, что встречалась с ним на протяжении года. Строу также добавила, что музыкант хочет назвать в ее честь своего третьего ребенка — ранее стало известно о беременности его жены, модели Бехати Принслу. В подтверждение своих слов девушка опубликовала скриншоты переписки с Ливайном.

Ливайн отрицает, что у него был роман со Строу, однако признал, что флиртовал с ней, и теперь ему стыдно за это, поскольку его жена и семья — это "все, что его волнует в этом мире".Быть настолько наивным и глупым, чтобы рисковать единственной вещью, которая действительно имеет для меня значение, — это величайшая ошибка, которую я когда-либо мог совершить. Больше я никогда этого не сделаю, — написал он в инстаграме*.





Адам Ливайн и Бехати Принслу

43-летний музыкант надеется на то, что ситуация наладится. Я беру на себя всю ответственность. Мы пройдем через это, и мы пройдем через это вместе.

Супруга музыканта, Бехати Принслу, никак не отреагировала на эту историю.

Адам Ливайн и Бехати Принслу поженились в 2014 году. У пары есть две дочери, Дасти Роуз и Джио Грейс, сейчас супруги ждут своего третьего ребенка.

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Ксения Смирнова