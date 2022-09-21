Агата Муцениеце испортила Павла Прилучного
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Агата Муцениеце испортила Павла Прилучного

Агата Муцениеце испортила Павла Прилучного
Актриса Агата Муцениеце заявила, что бывший муж совершил ошибку. Бывшая жена актера Павла Прилучного и мать его двоих детей Агата Муцениеце в интервью Юлии Меньшовой осудила экс-супруга за интервью Надежде Стрелец. Павел Прилучный дал его сразу после свадьбы с Зепюр Брутян. Агата Муцениеце уточнила, что интервью она не смотрела и смотреть не собирается. Актрисе хватило комментариев, которые оставили поклонники, видевшие этот диалог. Агата Муцениеце заявила, что считает это интервью Павла Прилучного ошибкой.
«Я не хочу смотреть, я просто почитала комментарии. Я думаю, что это интервью было ошибкой для него. Там все видно… Когда ты пытаешься сказать одно, а думаешь по-другому. Ты знаешь, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, но ты их все равно говоришь. Понятно, что какие-то истории могут быть неприятны для репутации человека. Все это направлено на то, чтобы теперь снова показаться принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит. Я этот образ подпортила… Мне кажется, самое важное для людей вообще в любой истории — это признать свои ошибки. Не увиливать от ответов на вопросы, а сказать: «Мне стыдно, что я это натворил, я хочу исправиться». Мне кажется, это намного ценнее. Я была бы порвана», — высказалась Агата Муцениеце  в YouTube-шоу «Сама Меньшова».
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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