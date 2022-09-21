Агата Муцениеце впервые высказалась о свадьбе Павла Прилучного: "Мы повязаны на всю жизнь"
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Агата Муцениеце впервые высказалась о свадьбе Павла Прилучного: "Мы повязаны на всю жизнь"

Агата Муцениеце впервые высказалась о свадьбе Павла Прилучного: "Мы повязаны на всю жизнь"

Агата Муцениеце стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу актрисы Юлии Меньшовой "Сама Меньшова". В интервью Муцениеце впервые высказалась о свадьбе ее бывшего мужа Павла Прилучного — в начале сентября он женился на своей новой возлюбленной, актрисе Зепюр Брутян.


Муцениеце призналась, что свадьба стала для нее неожиданностью, но о новом романе бывшего мужа она знала. Я в ловушке: что бы ни случилось, информация до меня долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики рассказывают. Люди почему-то считают, что я должна знать, — говорит Муцениеце.

Она отметила, что с бывшим мужем у нее связь на всю жизнь, поскольку у них есть общие дети. Наверное, это безысходность, и так будет всегда, потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители. И мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Для меня это не было сюрпризом, я знала раньше. Но о том, что он собирался жениться, я не знала. Она также прокомментировала интервью Прилучного Надежде Стрелец, которое он дал после свадьбы. Актриса призналась, что не стала его смотреть, но прочитала комментарии под ним. 

Думаю, это интервью было его ошибкой. Не стоило его давать. Видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому, знает, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, и все равно говорит.

Муцениеце заявила, что, по ее мнению, Прилучный старается восстановить свою репутацию, которую подпортил скандальный развод. Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила. Она добавила, что была бы рада, если бы бывший муж признал свои ошибки. Было бы лучше и правильнее не увиливать, а честно сказать: "Блин, я наделал ошибок. Мне очень стыдно, хочу исправиться". Ранее Агата признавалась, что развод дался ей тяжело. В интервью Меньшовой она заявила, что пока не хочет замуж. Я разочарована в слове "брак", это точно. Я возмущена поведением мужчин, потому что я поняла, что многие изменяют своим женам. При этом она допускает, что может вступить в отношения, если встретит "правильного человека".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после восьми лет брака. Расстаться мирно не получилось: Муцениеце обвинила супруга в домашнем насилии. У пары двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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