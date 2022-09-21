Агату Муцениеце пытались растоптать злопыхатели
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Агату Муцениеце пытались растоптать злопыхатели

Агату Муцениеце пытались растоптать злопыхатели
33-летняя актриса Агата Муцениеце подверглась нападкам после слов о бывшем муже и его жене. Звезда театра и кино некоторое время хранила молчание после того, как стало известно о романе 34-летнего Павла Прилучного и 26-летней Зепюр Брутян. Однако после свадьбы бывшего мужа Агата предпочла расставить точки над «i» и высказаться на эту тему. Муцениеце обрадовалась тому, что после признаний в студии Юлии Меньшовой большинство поклонников поддержали ее. Однако нашли и те, кто выступил с критикой в ее адрес. «Чтобы вы не подумали, что я занимаюсь самолюбованием, опубликую и негативные комментарии. Не всё же коту Масленица», — сообщила Агата. Больше всего звезде фильма «Тобол» досталось от поклонников бывшего мужа. Фанаты Павла не стеснялись в выражениях, защищая главного «мажора» российского кино и его новую избранницу. Телеведущая показала самые обидные выпады в свой адрес.
«Агата больная на голову, за смехом, конечно, много чего спрятано. Они с Прилучным зря расстались. Два неадеквата», «Неприятная и глупая особа Агата. Юлия – профессионал. Но смотреть это интервью невозможно», «Жуть, какое-то отвратительное интервью, абсолютно несерьезная, всё время ржущая блогерша. Это глуповатая молодежь. Конечно, сейчас ничего хорошего сказать про нее не могу. Качество людей оставляет желать лучшего», «Оставь уже Прилучного в покое. Прилипала. Третий год уже никак не заткнешься. Живи своей жизнью. Пусть Бог простит тебе весь хейт и травлю бедного Паши! Он с детьми связан, а не с тобой. Копировать Зепюр — это уже дно днищенское», «Сколько пафоса и наигранности. Как это можно смотреть», — возмутились хейтеры звезды сериала «Я знаю твои секреты». Однако артистка заявила, что все эти оскорбительные слова не причинили ей боли, поскольку по большому счету она получила море поддержки от своих настоящих поклонников. «Если честно, так трудно искать негативные комментарии! Один на миллион просто! Спасибо вам. Это и есть любовь и счастье», — добавила Муцениеце. Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они тайно расписались в московском загсе. У супругов двое совместных детей – 9-летний Тимофей и 6-летняя Мия. Одна из самых красивых пар российского кинематографа распалась в 2020 году.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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