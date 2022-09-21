Американские СМИ: допинг-проба «Б» Камилы Валиевой оказалась положительной

Весь мир замер в ожидании финального решения РУСАДА, которое уже несколько месяцев расследует допинг-дело Камилы Валиевой. Итоги пока не озвучены, но пресса уже делает свои предположения.

Американский журналист Дейв Лиз, ссылаясь на источник, заявил, что допинг-проба «Б» Камилы Валиевой дала положительный результат. По его словам, в декабре 2021 года препарат был в организме 16-летней фигуристки.

Его данные опроверг руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Мужчина возмутился и назвал действия автора блога о фигурном катании The Skating Lesson провокацией. «Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», — недоумевает он.

По поводу необоснованных заявлений Лиза ранее гневалась тренер Камилы, поэтому его слова не вызывают доверия. Этери Тутберидзе отреагировала на вброс журналиста, который заверил, якобы ее дочь Диана Дэвис и партнер Глеб Смолкин будут выступать под флагом Америки. «Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — выругалась наставница.

Вся страна ждет, когда РУСАДА сообщит о завершении расследования. Представители организации докладывали о текущем статусе дела. «В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — сказала гендиректор организации Вероника Логинова.

Речь идет о допинг-скандале, который произошел на последней Олимпиаде. Тогда в пробе российской фигуристки, которая была взята 25 декабря 2021 года нашли запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля РУСАДА на время отстранили Камилу от соревнований, но на следующий день она смогла оспорить это решение.

Отметим, что в ответ МОК, WADA и ISU подали апелляции, но Спортивный арбитражный суд их отклонил из-за исключительных прав спортсменки. В то время Камиле еще не исполнилось 16 лет.