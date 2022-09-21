Анна Хилькевич легла под нож из-за критики

35-летняя актриса Анна Хилькевич сделала пластическую операцию после обидных слов. Звезда сериала «Универ. Новая общага» высказалась о том, почему люди пытаются улучшить свою внешность. По мнению Анны, многие решаются на радикальные перемены из-за того, что хотят «быть не собой, а быть на кого-то похожим, соответствовать чьим-то идеалам и, чаще всего, даже не своим». Артистка привела примеры, когда подростки могут слишком серьезно воспринять невинную шутку в свой адрес и через несколько лет прибегают к услугам пластического хирурга и косметологов. Однако, по словам Хилькевич, этот путь заводит в тупик. Мать двоих детей разоткровенничалась о личных комплексах. По словам Анны, когда-то негативные отзывы о ее фигуре заставили ее сделать пластику груди. Артистка легла под нож хирурга, чтобы нравиться себе и другим.«Обычно эта гонка не доходит до финиша. У меня было очень сложное восприятие себя, некоторых черт своей внешности. Наверняка те, кто на меня давно подписан, в курсе, что я когда-то делала маммопластику. Был период, когда я ставила эксперименты над собой. Я очень хорошо помню те ситуации, которые болью отозвались в сердце, и из-за которых я когда то решилась лечь под нож хирурга», — призналась Хилькевич. Анна также рассказала, как едва не сделала пластику после неудачной шутки родственника. «Мне брат говорил, что у меня нос картошкой, и я много лет думало о ринопластике. Все эти шуточки мимо не проходят», — заверила звезда. Однако теледива успешно справилась с другим комплексом из-за внешности. Анна призналась, что в детстве ее дразнили из-за веснушек на лице. «Удивительно, но веснушки я свои люблю, и даже знаю, почему! Моя мама, обладатель ещё более выраженных веснушек (с которыми она всю жизнь боролась), всё детство мне говорила, как это прекрасно, красиво и здорово. Что это «солнышко меня любит». И потом, когда уже в школе мне говорили, что у меня «гречка» на лице, я просто смеялась в ответ. Мне было абсолютно всё равно, что там они себе думают», — рассказала артистка.